Инсайдер: DICE после выхода Battlefield 2042 глобально переделают и многие уйдут
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Известный инсайдер Том Хендерсон утверждает, что EA планирует глобально переделать студию DICE. Многие уйдут, а на их места придут другие специалисты. Официально об этом должны сообщить уже на этой неделе.
Причины не сообщаются, однако старт Battlefield 2042 сложно назвать успешным — в Steam у игры сначала был высокий онлайн, однако спустя всего пять дней он спал практически вдвое. Это уже не говоря о рекордном количестве негативных отзывов — их порядка 75%.
Сама DICE ночью опубликовала большое обращение к игрокам, пообещав исправить самые серьёзные проблемы вроде слишком мощной техники и огромного разброса пуль —это помимо пары сотен других точечных исправлений. Первый патч выйдет уже завтра, а второй – примерно через неделю.
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