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Миллионы пользователей Steam голосуют за лучшие игры 2021 года

Миллионы пользователей Steam голосуют за лучшие игры 2021 года
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Valve вместе с традиционной осенней распродажей запустила столь же традиционное голосование за лучшие игры уходящего года. На этот раз в большинстве номинаций выступают именно новинки 2021 года, тогда как только в одной категории можно выбрать релизы прошлых лет.

Проголосовать можно до 1 декабря, а победителей объявят 3 января во время зимней распродажи.

Всего категорий 10:

  • Игра года
  • Игра года для VR-шлемов
  • Выдающийся визуальный стиль
  • Самый инновационный геймплей
  • Лучший саундтрек
  • Лучшая игра с выдающимся сюжетом
  • Лучшая игра, которая вам не даётся — самая сложная игра 2021 года
  • Друг познаётся в игре — лучшая кооперативная игра 2021 года
  • Устройтесь поудобнее — самая расслабляющая игра 2021 года
  • Любимое дитя — игра прошлых лет, которая продолжает развиваться.
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