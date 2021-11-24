Миллионы пользователей Steam голосуют за лучшие игры 2021 года

Valve вместе с традиционной осенней распродажей запустила столь же традиционное голосование за лучшие игры уходящего года. На этот раз в большинстве номинаций выступают именно новинки 2021 года, тогда как только в одной категории можно выбрать релизы прошлых лет.

Проголосовать можно до 1 декабря, а победителей объявят 3 января во время зимней распродажи.

Всего категорий 10:

Игра года

Игра года для VR-шлемов

Выдающийся визуальный стиль

Самый инновационный геймплей

Лучший саундтрек

Лучшая игра с выдающимся сюжетом

Лучшая игра, которая вам не даётся — самая сложная игра 2021 года

Друг познаётся в игре — лучшая кооперативная игра 2021 года

Устройтесь поудобнее — самая расслабляющая игра 2021 года

Любимое дитя — игра прошлых лет, которая продолжает развиваться.