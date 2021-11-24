Миллионы пользователей Steam голосуют за лучшие игры 2021 года
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Valve вместе с традиционной осенней распродажей запустила столь же традиционное голосование за лучшие игры уходящего года. На этот раз в большинстве номинаций выступают именно новинки 2021 года, тогда как только в одной категории можно выбрать релизы прошлых лет.
Проголосовать можно до 1 декабря, а победителей объявят 3 января во время зимней распродажи.
Всего категорий 10:
- Игра года
- Игра года для VR-шлемов
- Выдающийся визуальный стиль
- Самый инновационный геймплей
- Лучший саундтрек
- Лучшая игра с выдающимся сюжетом
- Лучшая игра, которая вам не даётся — самая сложная игра 2021 года
- Друг познаётся в игре — лучшая кооперативная игра 2021 года
- Устройтесь поудобнее — самая расслабляющая игра 2021 года
- Любимое дитя — игра прошлых лет, которая продолжает развиваться.
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