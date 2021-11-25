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Battle.net атаковали. Начались сбои в Call of Duty, Overwatch и Diablo

Battle.net атаковали. Начались сбои в Call of Duty, Overwatch и Diablo
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Blizzard объявила, что сервисы Battle.net оказались под DDoS-атакой — как минимум, в США. Из-за этого у игр вроде Call of Duty: Warzone, Overwatch, Diablo и Hearthstone возникают проблемы с подключением к серверам.

О проблемах рассказали на разных площадках — от «Твиттера» до оповещения внутри самого приложения.

Впрочем, хоть у многих и возникают проблемы в самом приложении, играм всё же пока удаётся сохранить работоспособность. Возможно, Blizzard сможет восстановить работу без дальнейшего ухудшения работы сервисов.

Наша проверка показала, что сам Battle.net сейчас работает стабильно. Видимо, основная атака пока происходит на американские сервера — это отмечают и многие пользователи в соцсетях, рекомендую переключиться на европейский регион.

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