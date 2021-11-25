Лионель Месси возглавил десятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team
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EA выпустила десятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Лионель Месси с рейтингом 94. Рядом с ним расположился полузащитник «Челси» Н'Голо Канте с 91 баллом.
Лучшие карточки десятой недели в FIFA 22 Ultimate Team
- Лионель Месси — 94
- Н'Голо Канте — 91
- Тони Кроос — 89
- Леонардо Бонуччи — 86
- Кевин Трапп — 86
- Фелипе Монтейро — 86
- Стивен Бергейс — 84
- Тайрон Мингз — 84
- Ларс Штиндль — 84
Футболисты доступны в игровых наборах до 1 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.
Ранее для FIFA 22 вышел патч. Создатели увеличили скорость полёта мяча при прицельных ударах. Причём изменению подверглись выстрелы как в пределах, так и из-за пределов штрафной. Теперь вратарю гораздо сложнее отбивать удары от футболиста с высоким показателем силы удара.
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