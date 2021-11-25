Лионель Месси возглавил десятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team

EA выпустила десятую команду недели в FIFA 22 Ultimate Team — её возглавил футболист Лионель Месси с рейтингом 94. Рядом с ним расположился полузащитник «Челси» Н'Голо Канте с 91 баллом.

Лучшие карточки десятой недели в FIFA 22 Ultimate Team

Лионель Месси — 94

Н'Голо Канте — 91

Тони Кроос — 89

Леонардо Бонуччи — 86

Кевин Трапп — 86

Фелипе Монтейро — 86

Стивен Бергейс — 84

Тайрон Мингз — 84

Ларс Штиндль — 84

Футболисты доступны в игровых наборах до 1 декабря. После этого их можно будет приобрести только на трансферном рынке.

Ранее для FIFA 22 вышел патч. Создатели увеличили скорость полёта мяча при прицельных ударах. Причём изменению подверглись выстрелы как в пределах, так и из-за пределов штрафной. Теперь вратарю гораздо сложнее отбивать удары от футболиста с высоким показателем силы удара.