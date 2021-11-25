God of War, Horizon и Far Cry: игроки заподозрили авторов мобильной игры в плагиате

Пользователь Reddit под псевдонимом logisticalone обратил внимание на рекламные арты мобильной игры Chief Almighty. Постеры проекта крайне напоминают большие хиты, включая игры Sony и Ubisoft.

Арты не просто похожи друг на друга, это практически копии. Изменены только лица героев, а также чуть подкрашена палитра. Chief Almighty вышла на мобильных платформах 19 ноября, а разработкой занималась студия-новичок YOTTA GAMES. У проекта более 80 тысяч оценок, средняя — 4,5/5.

Для мобильных игр не в новинку использовать материалы, очень похожие на крупные игры. Таким образом издатель пытается привлечь внимание игроков, которые могут посчитать проект за ответвление любимой франшизы. Неясно, известно ли крупным издателям о подобном плагиате.