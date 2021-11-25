Злоумышленник представился сотрудником Ubisoft и пообещал блокировать игроков за жалобы

В честь 35-летия компании и «Чёрной пятницы» Ubisoft устроила распродажу своих игр на разных игровых платформах. В список акционных проектов попала Splinter Cell: Blacklist — последняя на данный момент часть культовой серии про спецагента Сэма Фишера. Игра вышла в 2013 году и получила положительные отзывы игроков и критиков.

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Покупатели начали массово жаловаться на отключение серверов у Blacklist. Это значит, что кооперативная кампания и мультиплеер стали недоступны. Игроки завалили поддержку Ubisoft сообщениями об этой ситуации.

Одному пользователю удалось обмануть других, представившись сотрудником службы поддержки. Он сообщил, что «компания знает о ситуации и ничего не планирует с этим делать». Более того, каждого игрока за повторные сообщения о Blacklist будут блокировать на 24 часа. Через несколько часов Ubisoft удалила пост и сообщила о произошедшем недоразумении.

Несмотря на комичный инцидент, издатель отказался от комментариев. Пользователи Steam сообщают, что поддержка обещала всё исправить ещё месяц назад, однако этого не произошло. Вполне возможно, что сервера так и останутся недоступными из-за очень маленького онлайна.

Ранее Ubisoft столкнулась с той же проблемой: тогда игроки жаловались на Might & Magic X Legacy. Из-за отключения серверов игроки не могли пройти дальше первого акта, а сюжетные дополнения были недоступны. В конечном итоге издатель выпустил патч, который убрал онлайн-защиту, и игроки наконец смогли поиграть в одиночный режим.