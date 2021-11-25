В Windows 10 и 11 нашли новую опасную уязвимость

В актуальных версих Windows (10 и 11) специалисты по кибербезопасности обнаружили новую уязвимость. Она позволяет дистанционно завладевать правами администратора. Об этом сообщает издание Bleepingcomputer.
Уязвимость обнаружил Абдельхамид Насери — исследователь безопасности IT-систем. По его словам, для получения доступа к правам администратора необходим один ехе-файл и всего несколько секунд. Примечательно, что уязвимость проходит через все подсистемы безопасности Windows, хотя ранее Microsoft уже устраняла похожую проблему.
По данным издания, злоумышленники уже приступили к созданию вирусов на основе уязвимости. Портал рекомендует не запускать подозрительные файлы, даже если у пользователя установлен антивирус, и ждать ближайшего обновления Windows.
Microsoft уже заявила, что знает о неисправности и в данный момент работает над её устранением. Необходимое обновление должно выйти уже скоро.
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