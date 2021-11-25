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Нарисуйте пейзажи при помощи текста благодаря технологии NVIDIA

Попробуйте GauGAN2 — она рисует пейзажи на основе текста
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NVIDIA представила технологию GauGAN2. Она способна создавать фотореалистичные изображения всего по нескольким словам пользователя на основе карт сегментации и набросков художника.

Технология работает по принципу машинного обучения и со временем будет только совершенствоваться. По словам компании, GauGAN2 уже начинает пользоваться большим спросом не только в игровой индустрии, но и в кино и сериалах. Художникам больше не придётся вручную отрисовывать мелкие детали — технология всё сделает за них. Это ускорит производство крупных проектов в разы, считает NVIDIA.

В данный момент можно протестировать работу технологии на официальном портале компании. В скором времени она станет доступна пользователям видеокарт линейки RTX.

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