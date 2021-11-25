В TikTok завирусилась пародия на Resident Evil 2

В TikTok завирусилось видео от пользователя lake_skywalker. Он воссоздал некоторые фрагменты из оригинальной Resident Evil 2, при этом сохранив многие ключевые элементы.
В ролике можно увидеть, как переодетый в Леона Кеннеди фанат исследует полицейский участок. В комментариях отметили невероятное внимание к деталям. Автор видео движется точь в точь, как Леон из игры. Также сохранены и другие детали.
Например, анимация открытия двери, использование ключа и классические звуки из Resident Evil 2. Даже конвульсии зомби при выстрелах похожи.
Также на аккаунте lake_skywalker есть и другие видео, посвященные Resident Evil. Перед выпуском пародийного ролика автор выложил моменты за кадром, на которых показаны забавные фрагменты — например, случайно пролитое кофе.
- 25 ноября 2021
-
13:19
-
12:55
-
12:46
-
12:10
-
11:35
-
11:00
-
10:32
-
09:58
-
09:37
-
09:00
-
08:40
-
08:20
-
07:26
-
03:00
-
02:24
- 24 ноября 2021
-
21:34
-
21:22
-
20:11
-
19:42
-
18:44
-
18:37
-
18:09
-
18:01
-
17:30
-
17:17
-
16:04
-
15:15
-
15:09
-
14:30
-
14:07
-
14:01
-
13:31
-
13:18
-
12:55
-
12:50