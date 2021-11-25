В TikTok завирусилась пародия на Resident Evil 2

В TikTok завирусилось видео от пользователя lake_skywalker. Он воссоздал некоторые фрагменты из оригинальной Resident Evil 2, при этом сохранив многие ключевые элементы.

В ролике можно увидеть, как переодетый в Леона Кеннеди фанат исследует полицейский участок. В комментариях отметили невероятное внимание к деталям. Автор видео движется точь в точь, как Леон из игры. Также сохранены и другие детали.

Например, анимация открытия двери, использование ключа и классические звуки из Resident Evil 2. Даже конвульсии зомби при выстрелах похожи.

Также на аккаунте lake_skywalker есть и другие видео, посвященные Resident Evil. Перед выпуском пародийного ролика автор выложил моменты за кадром, на которых показаны забавные фрагменты — например, случайно пролитое кофе.