Создатели Mass Effect рвутся помочь Amazon в съёмках сериала

На днях появилась информация о планах Amazon снять сериал по вселенной Mass Effect. Сделку ещё не заключили, однако авторы оригинальной трилогии уже рвутся помогать создателям экранизации.

Так, главный сценарист серии Дрю Карпишин заявил, что был бы рад проконсультировать авторов по мифологии и сюжетным моментам. А композитор первой и третьей частей Сэм Халик «готов любой ценой» написать музыку для адаптации. Если его кандидатуру действительно выберут, он также позовёт звуковых дизайнеров серии. Многие из них уже работают над саундтреком в кино.

Mass Effect — серия научно-фантастических RPG со ставкой на сюжет и персонажей. Оригинальная трилогия получила высочайшие оценки критиков и огромную любовь игроков.