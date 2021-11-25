«Не выделили бюджет». Новые постеры «Человека-паука: Нет пути домой» критикуют

В сети появилось сразу три свежих постера «Человека-паука: Нет пути домой». На двух из них, как и в прошлый раз, можно увидеть Доктора Стрэнджа, щупальца Отто Октавиуса и самого Человека-паука. Третий постер немного отличается своей композицией, да и персонажей на нём больше.
Впервые на промо-материалах к фильму появились Мишель (ЭмДжей), Электро и Ящер. Также сверху можно более детально рассмотреть обновлённый внешний вид Зелёного гоблина.
Аудитория раскритиковала новые постеры из-за Доктора Стрэнджа. На двух разных изображениях Sony использовала одну и ту же позу персонажа, просто немного изменив его положение.
В комментариях пользователи шутят, что у богатой японской корпорации не хватило денег на качественные постеры — или она просто не захотела выделить бюджет.
Лол, вы шутите? Sony, похоже, не выделила бюджет, хотя рекламирует один из самых масштабных фильмов года.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря.
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