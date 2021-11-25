Геймер показал игровой дом мечты

Среди геймеров всех возрастов есть энтузиасты, которые готовы тратить огромные деньги на своё хобби. Так, пользователь Reddit под псевдонимом FatallyDense показал один из домов для гейминга своей мечты.

В нём есть:

Игровая комната на одного

Гостиная с диванами и огромным телевизором

Подвал в стиле GTA V с игровыми автоматами и настольным теннисом

Настоящий мини-кинотеатр на шесть сидений

Проекторы для голограмм и трансляции эффектов на потолке

Несколько топовых ПК-сборок и все актуальные консоли

Экраны, мониторы и телевизоры есть в каждой комнате, причём по несколько штук. Неясно, сколько стоит обустройство такого дома, но точно очень недёшево.

Ранее пользователи восхитились фотореалистичным изображением NBA 2K22 — отличать графику от реальности становится всё сложнее.