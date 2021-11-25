Геймер показал игровой дом мечты
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Среди геймеров всех возрастов есть энтузиасты, которые готовы тратить огромные деньги на своё хобби. Так, пользователь Reddit под псевдонимом FatallyDense показал один из домов для гейминга своей мечты.
В нём есть:
- Игровая комната на одного
- Гостиная с диванами и огромным телевизором
- Подвал в стиле GTA V с игровыми автоматами и настольным теннисом
- Настоящий мини-кинотеатр на шесть сидений
- Проекторы для голограмм и трансляции эффектов на потолке
- Несколько топовых ПК-сборок и все актуальные консоли
Экраны, мониторы и телевизоры есть в каждой комнате, причём по несколько штук. Неясно, сколько стоит обустройство такого дома, но точно очень недёшево.
Ранее пользователи восхитились фотореалистичным изображением NBA 2K22 — отличать графику от реальности становится всё сложнее.
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