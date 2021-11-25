Hyundai выпустил симулятор ПДД для детей-геймеров

Российский офис компании Hyundai провёл онлайн-трансляцию под названием «Безопасная дорога с Hyundai». В ходе неё эксперты на примере одноимённого симулятора показали правила дорожного движения, рассказали об опасностях на дороге и объяснили значение цветов у светофора.
Стрим вели управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев, профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин и эксперт в области геймификации образования Илья Заславский. По словам авторов, современные дети гораздо лучше потребляют информацию в медиа-пространстве, где им комфортнее всего. Помимо получения практических знаний ученики также очень увлекательно провели время.
«Безопасная дорога с Hyundai» уже доступна на официальном сайте компании. Игру можно как скачать на ПК, так и пройти онлайн — правда для этого потребуется быстрое подключение к интернету.
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