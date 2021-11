Власти Китая нашли около 400 тысяч поддельных карточек с «Покемонами»

Власти Китай изъяли с таможни более 7 тонн поддельных карт с «Покемонами». Об этом сообщает Kotaku.

«Посылка» была собрана в провинции Циндао и должна была отправиться в Нидерланды. Однако сотрудники Шанхайской таможенной службы решили проверить подозрительно огромную бандероль, на которой не было ни имени, ни места отправителя. В ходе проверки были найдены наборы с карточками из вселенной «Покемонов».

Бренд «Покемон» охраняется авторским правом в Китае и находится под защитой законов страны об интеллектуальной собственности. Таким образом, экспорт поддельных карт нарушает китайские законы. Теперь их производителю Qingdao Import and Export Co., Ltd грозит очень суровое наказание.

Всего в посылке было около 400 тысяч карточек. Они локализованы на испанский язык под брендами Pokémon Sword и Shield Vivid Voltage. В данный момент местное правительство принимает решение о дальнейших действиях, но, скорее всего, карточки уничтожат, а всех виновных накажут по всей строгости закона.