Игрок в Forza Horizon 5 получил бан на 9000 лет за наклейки с обнажёнными девушками

Авторы Forza Horizon 5 борются с контентом, который считают неприемлемым. Связанную с этим историю рассказал пользователь Reddit под ником git-regre. Он создал для авто несколько ливрей и получил бан до 31 декабря 9999 года.

Игрок решил разнообразить свои игровые автомобили и сделал ливреи с изображением персонажей из комиксов DC. Он сделал их в собственном стиле. Например, с небольшим декольте и расположением героинь задней частью тела. Пользователь подчеркнул, что наказание в несколько тысяч лет слишком резкое и несправедливое.

Также автор артов подчеркнул, что общался с другими игроками, которые создавали подобные ливреи. Они тоже получили баны. Притом как-то обжаловать это или сообщить о несправедливой блокировке нет никакого способа.

Меня забанили на 69934592 часов до 31.12.9999. Ребята, увидимся через несколько тысяч лет или когда выйдет Forza Motorsport 8.

Другие игроки поддержали пользователя в комментариях. Некоторые пошутили, что отныне будут создавать ливреи с детским дизайном, чтобы не получить блокировку.

Forza Horizon 5 доступна на ПК, Xbox One и Xbox Series.