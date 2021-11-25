Егор Крид стал лицом PUBG Mobile: подарки в игре и новый трек «Космобой»

Музыкант Егор Крид стал официальным лицом PUBG Mobile в России, в честь чего началось тематическое событие и выпустили специальный трек «Космобой».
В рамках временного мероприятия в виртуальный магазин добавят тематические предметы вроде голосового набора, костюма, парашюта и фоновой музыки. Кое-что раздадут в самой игре. Вдобавок среди участников ивента разыграют iPhone 13, iPad Mini 6, толстовку с автографом и возможность сфотографироваться с репером.
Песня «Космобой» ожидаемо крутится вокруг мобильной королевской битвы, где певец периодически проводит параллели между виртуальным и реальным миром. К треку также подготовили специальную обложку в стиле игры.
PUBG Mobile — популярная королевская битва, которая теперь сосуществует параллельно футуристиченой вариации батл-рояля PUBG New State. Глобально они между собой не сильно отличаются, разница в небольших деталях и, собственно, сеттинге. Обе проекта доступны на iOS и Android.
Вчера в PUBG Mobile стартовала двухнедельное событие в
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