Акция в World of Tanks на консолях: на 400% больше опыта за победы

Разработчики консольной версии World of Tanks решили устроить для игроков небольшую акцию. C 25 по 29 ноября можно получить на 400% больше опыта за первую победу на каждом танке.

Бонус работает в сетевых и кооперативных боях режимов «II мировая» и «Холодная война», для всех исследуемых и премиум танков. Ещё авторы раздают подарочные наборы «Требуйте добавки», в которых гарантировано будут купоны на надпись, 150 000 серебра и многое другое.

Также до 30 ноября можно получить специальные бонусы в периоде Напряжённости и режиме «Холодная война». При игре на танках M46A1 Patton и T-44A игрокам раздадут бонусы серебра и опыта.

С 26 ноября в World of Tanks пройдёт ивент, самой ценной наградой которого станет французский премиум танк восьмого уровня AltProto AMX 30.