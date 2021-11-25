Блогер создал «Игру кальмара» в реальной жизни. Победитель получил 33 млн рублей

Популярный американский блогер Джеймс MrBeast Дональдс воссоздал сериал «Игра в кальмара» в реальности. Команда ютубера скопировала почти все локации из шоу и испытания.
MrBeast пригласил 456 незнакомых друг с другом людей и провёл с ними «Игру в кальмара». Участники проходили испытания в той же последовательности, что и герои сериала. За каждое пройденное задание проигравшие получали от двух до десяти тысяч долларов. Воссоздали даже огромную свинью-копилку.
Конечно же, проигравших участников не убивали, а выводили из игры, например, с помощью взрывпакетов или мягкого поролона. Победитель получил денежный приз в размере $ 456 тыс.
Ролик был опубликован 18 часов назад. За это время его посмотрели 33 млн раз, а количество лайков составило 4,4 млн. На сегодняшний день этот проект считается самым масштабным по сериалу во всём мире. Из российских блогеров приблизится к масштабу MrBeast смог ютубер Дмитрий Масленников.
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