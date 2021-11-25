Сериал по Mass Effect разочарует, считает бывший сценарист BioWare

Amazon и Electronic Arts уже договариваются о сериале по Mass Effect. Некоторые авторы франшизы уже вызвались помочь и готовы проконсультировать по важным вопросам. Однако бывший сценарист BioWare Дэвид Гейдер выразил опасения по поводу шоу.

Он выделил несколько причин в своих сомнениях. В играх можно было выбрать пол главного героя и создавать его буквально с нуля. В сериале пол определят сами создатели, а у зрителей будет небольшой дисбаланс, потому что персонаж уже сформирован.

Готовый персонаж — это не то, что нужно Mass Effect. Внезапно у героя появится своя личность и история, это странно.

Важную роль в восприятии Mass Effect сыграли спутники главного героя. По словам Гейдера, сериал не сможет в полной мере охватить их всех и хорошо раскрыть. Он считает, что от некоторых спутников в пользу сериала отказаться можно, но даже при таком случае у шоу есть шанс превратиться в «заурядное и скучное научно-фантастическое зрелище».

Также при создании сериала авторы должны будут найти баланс между фанатами и зрителями, не знакомыми со вселенной Mass Effect.

В каком-то смысле этот сериал должен ответить на вопрос о том, что такое Mass Effect. Фанатам ответ на это не нужен, а вот рядовому зрителю понадобится.

Дэвид Гейдер подчеркнул, что будет ждать премьеру шоу в любом случае. Он пожелал удачи создателям, потому что она им точно понадобится.

Никаких деталей сериала нет. Неизвестны ни дата начала съёмок, ни примерные сроки выхода.