Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В GTA Online опять подарки: раздача $ 500 тысяч и двойные опыт с деньгами

В GTA Online опять подарки: раздача $ 500 тысяч и двойные опыт с деньгами
Комментарии

Ноябрь — месяц ограблений в GTA Online. Rockstar в течение месяца постепенно рассказывает о различных внутриигровых скидках и бонусах. Свежий блог разработчиков тоже посвящён апдейтам.

Что нового в GTA Online

  • При входе в игру до 2 декабря можно получить $ 500 тыс на игровой счёт;
  • Ограбление Кайо-Перико вновь предлагает игрокам получить статую пантеры, которая стоит $ 1,9 млн. Также все участники получат тематические маски;
  • Удвоенные деньги и опыт в режиме Kart Krash;
  • За участие в заданиях, связанных с яхтами, каждый игрок получит двойные деньги и опыт;
  • Открылся доступ к футболке с логотипом автомобиля Annis ZR350, а сама машина стала премиальным транспортом недели;
  • В честь «Чёрной пятницы» в игре доступны скидки на различную премиумную технику, включая катера и самолёты.

До конца 2021 года Rockstar Games выпустит для GTA Online крупное обновление. Согласно данным инсайдера Tez2, в игре пройдёт коллаборация с американским рэпером Dr. Dre и появится музыкальный бизнес.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021