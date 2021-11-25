В GTA Online опять подарки: раздача $ 500 тысяч и двойные опыт с деньгами
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Ноябрь — месяц ограблений в GTA Online. Rockstar в течение месяца постепенно рассказывает о различных внутриигровых скидках и бонусах. Свежий блог разработчиков тоже посвящён апдейтам.
Что нового в GTA Online
- При входе в игру до 2 декабря можно получить $ 500 тыс на игровой счёт;
- Ограбление Кайо-Перико вновь предлагает игрокам получить статую пантеры, которая стоит $ 1,9 млн. Также все участники получат тематические маски;
- Удвоенные деньги и опыт в режиме Kart Krash;
- За участие в заданиях, связанных с яхтами, каждый игрок получит двойные деньги и опыт;
- Открылся доступ к футболке с логотипом автомобиля Annis ZR350, а сама машина стала премиальным транспортом недели;
- В честь «Чёрной пятницы» в игре доступны скидки на различную премиумную технику, включая катера и самолёты.
До конца 2021 года Rockstar Games выпустит для GTA Online крупное обновление. Согласно данным инсайдера Tez2, в игре пройдёт коллаборация с американским рэпером Dr. Dre и появится музыкальный бизнес.
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