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Ник Фьюри из вселенной Marvel появился в Fortnite

Ник Фьюри из вселенной Marvel появился в Fortnite
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Epic Games анонсировала появление директора шпионского агентства ЩИТ во вселенной Marvel Ника Фьюри в Fortnite.

Ник Фьюри из агентства ЩИТ, мастер шпионажа и уж точно не робот, прибыл на остров, чтобы устранить искажения, вызванные кубами. Обороняйте остров от нападения кубов-пришельцев с новым набором «ЩИТ»! Уже в магазине предметов!

Помимо скина персонажа, игроки также могут получить:

  • Украшение на спину «Рюкзак ЩИТ»;
  • Кирку «Топор директора»;
  • Дельтаплан «Штурмовой истребитель»;
  • Экран загрузки «Полёт квинджетов».

Предметы можно приобрести как полным комплектом, так и по отдельности.

Ранее Epic Games анонсировала финал второй главы королевской битвы — он начнётся 5 декабря в 00:01 мск. Пока неизвестно, что случится после него — в прошлый раз королевская битва была недоступна несколько дней, якобы попав в чёрную дыру.

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