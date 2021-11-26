Ник Фьюри из вселенной Marvel появился в Fortnite
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Epic Games анонсировала появление директора шпионского агентства ЩИТ во вселенной Marvel Ника Фьюри в Fortnite.
Ник Фьюри из агентства ЩИТ, мастер шпионажа и уж точно не робот, прибыл на остров, чтобы устранить искажения, вызванные кубами. Обороняйте остров от нападения кубов-пришельцев с новым набором «ЩИТ»! Уже в магазине предметов!
Помимо скина персонажа, игроки также могут получить:
- Украшение на спину «Рюкзак ЩИТ»;
- Кирку «Топор директора»;
- Дельтаплан «Штурмовой истребитель»;
- Экран загрузки «Полёт квинджетов».
Предметы можно приобрести как полным комплектом, так и по отдельности.
Ранее Epic Games анонсировала финал второй главы королевской битвы — он начнётся 5 декабря в 00:01 мск. Пока неизвестно, что случится после него — в прошлый раз королевская битва была недоступна несколько дней, якобы попав в чёрную дыру.
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