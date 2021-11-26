Создателям S.T.A.L.K.E.R. и «Казаков» исполнилось 26 лет

Студии GSC Game World, разработчикам множества культовых игр в СНГ, исполнилось 26 лет. В честь этого команда выпустила ролик под названием «26 лет создаём миры», в котором авторы мельком показали все разработанные игры компании.

Сегодня — день рождения GSC Game World. Мы празднуем и благодарим всех, кто хоть раз видел наше лого на экране компьютера, телефона или телевизора. Всех, кто причастен к нашей общей истории, поддерживает, создаёт модификации, играет или ждёт момента вернуться в игру. Впереди — новая глава, которую мы будем писать вместе с вами. Как и всегда!

GSC Game World основал Сергей Григорович в 1995 году. Самые популярные франшизы студии — S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

В данный момент команда создаёт S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl. Её выход состоится 28 апреля 2022 года на ПК и Xbox Series. Проект сразу же будет доступен в сервисе Game Pass.