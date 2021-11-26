«Одинокий линчеватель стал единственным воплощением мести»: подробный синопсис «Бэтмена»

На официальной странице фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном появилось подробное описание структуры сюжета. В нём нет каких-то новых деталей, однако можно примерно понять, что зрители увидят в кинокомиксе.
По словам авторов, Бэтмен патрулирует улицы Готэма лишь 2 года — он всё ещё неопытен и эмоционален. Среди союзников у него всего два человека: дворецкий Альфред и глава местной полиции Джим Гордон.
Имея всего несколько доверенных союзников — Альфреда Пенниуорта и лейтенанта Джеймса Гордона — среди коррумпированных чиновников и высокопоставленных личностей города, одинокий линчеватель стал единственным воплощением мести для жителей Готэма.
В городе появляется новый преступник, который зверски убивает городскую элиту и оставляет подсказки Бэтмену. След приводит Уэйна в самые тёмные закоулки Готэма, где он встречает Селину «Женщину-кошку» Кайл, Освальда «Пингвина» Кобблпота, Кармайна Фальконе и Эдварда Нэштона, более известного, как Загадочник.
Чем ближе Бэтмен к разгадке, тем более очевидным становится масштабность планов преступника. Тёмному рыцарю предстоит наладить новые отношения, разоблачить убийцу и восстановить справедливость в Готэме.
Премьера «Бэтмена» состоится 3 марта 2022 года.
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