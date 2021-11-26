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Фанат «Скайрима» построил катакомбы Драугров для настольной игры

Фанат «Скайрима» построил катакомбы Драугров для настольной игры
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Фанатское сообщество «Скайрима» не перестаёт удивлять. Так, пользователь Reddit под псевдонимом Valhir98 построил мини-катакомбы Драугров для игры в D&D.

D&D или Dungeons & Dragons — настольная ролевая игра. В ней участвуют ведущий и несколько игроков. Обычно один игрок руководит в игровом мире действиями одного героя. Ведущий действует от лица всех неигровых персонажей, описывает окружающую среду и происходящие в ней события.

По словам автора, на постройку катакомб ушло где-то 4 месяца. Бóльшую часть работы Valhir98 выполнил с помощью 3D-принтера. С созданием ему помогали его друзья, а на печать он «потратил очень много денег».

Ранее другой энтузиаст Kanjscat выпустил несколько модификаций, преобразующих визуальный стиль Skyrim в Borderlands.

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