Геральт против огромного монстра: новый проморолик второго сезона «Ведьмака»
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Netflix выпустила короткий проморолик второго сезона сериала «Ведьмак». В нём Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла сражается с огромным сколопендроморфом и даже использует знак Квен. Судя по всему, битва не задалась, и у ведьмака будут серьёзные проблемы в сражении с монстром.
Новые монстры ждут. Вы готовы?
Тогда. Встречайте. Сколопендроморфа.
Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже 17 декабря на Netflix. Он будет состоять из 8 эпизодов — они будут доступны сразу же в день выхода.
Ранее онлайн-кинотеатр поделился множеством новых кадров из первых эпизодов нового сезона. Судя по всему, первая серия будет почти полностью посвящена путешествию Цири и Геральта в Каэр Морхен. А во второй авторы расскажут о судьбе Йеннифэр.
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