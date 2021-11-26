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Геральт против огромного монстра: новый проморолик второго сезона «Ведьмака»

Геральт против огромного монстра: новый проморолик второго сезона «Ведьмака»
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Netflix выпустила короткий проморолик второго сезона сериала «Ведьмак». В нём Геральт из Ривии в исполнении Генри Кавилла сражается с огромным сколопендроморфом и даже использует знак Квен. Судя по всему, битва не задалась, и у ведьмака будут серьёзные проблемы в сражении с монстром.

Новые монстры ждут. Вы готовы?

Тогда. Встречайте. Сколопендроморфа.

Второй сезон «Ведьмака» выйдет уже 17 декабря на Netflix. Он будет состоять из 8 эпизодов — они будут доступны сразу же в день выхода.

Ранее онлайн-кинотеатр поделился множеством новых кадров из первых эпизодов нового сезона. Судя по всему, первая серия будет почти полностью посвящена путешествию Цири и Геральта в Каэр Морхен. А во второй авторы расскажут о судьбе Йеннифэр.

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