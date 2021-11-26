Игроки в Diablo 2: Resurrected теряют предметы из-за древней ошибки

Пользователь Reddit под ником Anomalous1436 столкнулся с очень старым багом в Diablo 2: Resurrected. Во время создания амулетов Заклинателя он вдруг неожиданно потерял все вещи из своего инвентаря — за исключением надетых и спрятанных в тайнике.
В комментариях игроки рассказали, почему это произошло. Оказывается, это ограничение оригинальной Diablo 2 с лимитом файла персонажа в 8 КБ. Как только «вес» приближается к критической отметке, игра автоматически пытается его снизить, чтобы избежать непредвиденных ошибок. Разработчики забыли увеличить этот лимит, поэтому нужно быть очень осторожным с созданием предметов.
Это уже не первый случай, когда игроки так или иначе теряют свой прогресс. Однако ранее это происходило из-за отсутствия соединения с серверами. Blizzard в данный момент работает над устранением основных ошибок, связанных с кодом оригинала. Вполне возможно, в список исправлений войдёт тот самый баг с лимитом персонажа.
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