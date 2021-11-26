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PUBG: New State принесла создателям более 200 млн рублей за первую неделю продаж

PUBG: New State принесла создателям более 200 млн рублей за первую неделю продаж
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По данным аналитиков, мобильная игра PUBG: New State заработала более 200 млн рублей за первую неделю продаж — впечатляющий результат для условно-бесплатной игры.

PUBG: New State — продолжение оригинальных PUBG и PUBG Mobile. События разворачиваются в 2051 году. Игра вышла 11 ноября 2021 года на iOS и Android.

Больше всего на внутриигровые скины потратили жители США, Турции и Японии. По количеству загрузок лидирует Индия — на долю страны пришлось около 7 млн скачиваний. Далее идут США и Южная Корея. Всего в New State сыграло более 23 млн человек.

Однако до показателей мобильной PUBG Mobile ещё далеко — в 2021 году она приносит создателям более 600 млн рублей в день. А общая выручка тем временем превысила 530 млрд рублей.

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