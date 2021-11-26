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Фанат Red Dead Online создал копию персонажа в стиле комиксов DC

Фанат Red Dead Online создал копию персонажа в стиле комиксов DC
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В Red Dead Online игроки могут создать уникального персонажа или скопировать уже существующую личность. Внутриигровой редактор довольно обширный, поэтому его функции применил пользователь Reddit под ником RedHood_Outlaw.

Он создал копию персонажа из комиксов DC под именем Грифтер (Мошенник). Игрок детально воссоздал причёску героя, его стиль и одежду. В игровых магазинах пользователь нашёл почти идентичную одежду, среди которой зелёная куртка, синяя рубашка, синие ботинки и красная бандана.

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Игроки в комментариях оценили работу автора и отметили сходство с Грифтером. Судя по аккаунту RedHood_Outlaw, он любит переносить персонажей из различных вселенных в Red Dead Online. Например, пользователь пытался скопировать образ Мэтта Мёрдока из сериала «Сорвиголова».

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