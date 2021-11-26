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В Россию впервые за месяц привезли много PS5

В Россию впервые за месяц привезли много PS5
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Магазин «М.Видео» сообщил о поступлении большой партии консолей PlayStation 5, однако приобрести их в первую очередь смогут постоянные покупатели торговой сети. Продавать приставки будут через персональную рассылку по электронной почте.

Рассылка с предложением приобрести комплект с PS5 начнётся на следующей неделе для постоянных покупателей, которые приобретали игровые товары. Забрать приставку можно будет в указанном магазине в течение ограниченного времени при подтверждении личности и наличии персонального промо-кода.

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Производство PS5 сократилось из-за дефицита компонентов

По словам «М.Видео», перекупщиков из списка рассылок уже исключили. У них PlayStation 5 стоит в среднем 100 тыс. рублей. Ранее главы Xbox и Intel заявили, что дефицит консолей может сохраниться до 2023 года.

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