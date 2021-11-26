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Арестованный в Токио мужчина продавал PS5 и Switch, хотя должен был их доставлять

Арестованный в Токио мужчина продавал PS5 и Switch, хотя должен был их доставлять
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Полиция Токио задержала мужчину, которые занимался продажей консолей PlayStation 5 и Nintendo Switch. Он должен был доставить их по назначенным адресам, но вместо этого решил заработать. Сам обвиняемый свою вину не отрицает.

Всего мужчине доверили 200 консолей на крупную сумму — $ 51 тыс. (примерно на 3,8 млн рублей). Он продал часть устройств и заработал $ 26 тыс. Все деньги преступник потратил на ипподроме, надеясь выйти в большой плюс.

Я сделал это из-за финансовых трудностей. Все деньги спустил на скачки.
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По данным Sankei News, доставить консоли злоумышленника попросил неизвестный сотрудник магазина бытовой техники. В каких отношениях состояли преступник и работник, неизвестно. Также неясно, какую меру наказания вынесут мужчине.

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