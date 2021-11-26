Создатели Cyberpunk 2077 верят — с годами игру полюбят

Глава CD Project RED Адам Кичиньский дал интервью польской экономической газете Rzeczpospolita. В разговоре руководитель компании сказал, что верит в долгосрочный успех Cyberpunk 2077, когда проблемы экшена уже решат.

Мы гордимся многими аспектами игры, но не все пошло по плану. Тем не менее, узнаваемость бренда Cyberpunk огромна, а игровая вселенная, ее персонажи и детали имеют поклонников по всему миру. Мы считаем, что в долгосрочной перспективе Cyberpunk 2077 будет восприниматься как очень хорошая игра, которая будет продаваться годами, особенно с развитием аппаратного обеспечения и улучшением экшена.

Новость по теме Дополнения и обновления для Cyberpunk 2077 перенесли на 2022 год

Кичиньский подтвердил, что Cyberpunk 2077 не получит обновления в этом году, а версию для консолей нынешнего поколения выпустят в первом квартале 2022 года с обновлением 1.5. На этот раз руководители прислушиваются к разработчикам, которые рекомендовали отложить релиз экшена на PS5 и Xbox Series.

Скандальный релиз Cyberpunk 2077 состоялся в декабре 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. Экшен вышел со множеством багов и крайне плохой производительностью на консолях, после чего разработчики выпустили несколько крупных обновлений с исправлениями.