Из сборника ремастеров Uncharted 4 и The Lost Legacy могли вырезать мультиплеер

Организация ESRB выдала возрастной рейтинг сборнику Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в который войдут ремастеры Uncharted 4 и спин-оффа The Lost Legacy. Судя по отметке «без элементов взаимодействия», в коллекцию не попадёт мультиплеер.
Как сообщает VGC, «без элементов взаимодействия» по ESBR означает, что в Uncharted: Legacy of Thieves Collection не будет онлайн-функций, с помощью которых игроки взаимодействуют друг с другом. Официальных заявлений разработчики и Sony пока не сделали.
В мультиплеер Uncharted 4 входят выживание против волн врагов, командные бои, режимы «Грабёж» с захватом артефакта и «Царь горы». В последнем проигрывающая команда может перевернуть ход противостояния, захватив высоту в конце матча. На выбор доступны облики персонажей оригинального приключения и спин-оффа The Lost Legacy.
Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет в начале 2022 года на PS5, а позже появится на ПК.
- 26 ноября 2021
-
18:04
-
17:55
-
17:24
-
16:35
-
15:46
-
15:43
-
15:10
-
14:43
-
14:13
-
13:34
-
13:23
-
13:01
-
12:57
-
12:37
-
11:59
-
11:33
-
11:18
-
10:45
-
10:28
-
09:54
-
09:28
-
09:06
-
08:30
-
08:17
- 25 ноября 2021
-
21:01
-
19:43
-
19:40
-
18:56
-
18:08
-
17:31
-
17:13
-
16:35
-
16:01
-
15:58
-
15:13