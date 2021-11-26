Из сборника ремастеров Uncharted 4 и The Lost Legacy могли вырезать мультиплеер

Организация ESRB выдала возрастной рейтинг сборнику Uncharted: Legacy of Thieves Collection, в который войдут ремастеры Uncharted 4 и спин-оффа The Lost Legacy. Судя по отметке «без элементов взаимодействия», в коллекцию не попадёт мультиплеер.

Как сообщает VGC, «без элементов взаимодействия» по ESBR означает, что в Uncharted: Legacy of Thieves Collection не будет онлайн-функций, с помощью которых игроки взаимодействуют друг с другом. Официальных заявлений разработчики и Sony пока не сделали.

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В мультиплеер Uncharted 4 входят выживание против волн врагов, командные бои, режимы «Грабёж» с захватом артефакта и «Царь горы». В последнем проигрывающая команда может перевернуть ход противостояния, захватив высоту в конце матча. На выбор доступны облики персонажей оригинального приключения и спин-оффа The Lost Legacy.

Uncharted: Legacy of Thieves Collection выйдет в начале 2022 года на PS5, а позже появится на ПК.