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В Immortals Fenyx Rising можно бесплатно поиграть на ПК

В Immortals Fenyx Rising можно бесплатно поиграть на ПК
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Ubisoft устроила в Immortals Fenyx Rising бесплатные выходные для ПК: с 26 по 29 ноября игру может попробовать любой желающий — но только в цифрового магазине Ubisoft.

Авторы решили устроить бесплатные выходные в честь своего 35-летия. Помимо множества внутриигровых наград в Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6, скоро Ubisoft раздаст какую-то игру на ПК и проведёт ещё одни бесплатные выходные.

Immortals Fenyx Rising вышла ровно год назад. Игра представляет собой аркадный экшен с открытым миром, полном мифических созданий. Игрокам нужно взять на себя роль Феникс и спасти богов от порабощения злого существа по имени Тифон. Экшен собрал положительные оценки как от игроков, так и от критиков.

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