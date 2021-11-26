В Immortals Fenyx Rising можно бесплатно поиграть на ПК

Ubisoft устроила в Immortals Fenyx Rising бесплатные выходные для ПК: с 26 по 29 ноября игру может попробовать любой желающий — но только в цифрового магазине Ubisoft.
Авторы решили устроить бесплатные выходные в честь своего 35-летия. Помимо множества внутриигровых наград в Assassin's Creed Valhalla и Far Cry 6, скоро Ubisoft раздаст какую-то игру на ПК и проведёт ещё одни бесплатные выходные.
Immortals Fenyx Rising вышла ровно год назад. Игра представляет собой аркадный экшен с открытым миром, полном мифических созданий. Игрокам нужно взять на себя роль Феникс и спасти богов от порабощения злого существа по имени Тифон. Экшен собрал положительные оценки как от игроков, так и от критиков.
Ноябрь 2021 года не выдался успешным месяцем для крупных релизов. GTA: The Definitive Edition, Battlefield 2042, Call of Duty: Vanguard — все эти игры так или иначе провалились.
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