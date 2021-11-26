В Red Dead Online проходит «чёрная пятница» — игроков отправляют по магазинам

Игроки в Red Dead Online заметили необычные ежедневные задания, когда вошли в игру на «чёрную пятницу». Виртуальным ковбоям предлагают объехать магазины в разных уголках карты.
Пользователь Reddit под псевдонимом ETeezey1286 отметил, что лишь одно из семи заданий предлагает сделать автопортрет, тогда как остальные шесть направляют в магазины, что отсылает к «чёрной пятнице». Задание не из простых, так как необходимо проехать через всю карту (хоть и можно телепортироваться). За каждое посещение магазина игрока вознаграждают небольшой частью золотого слитка (0,1).
В магазинах Red Dead Online наблюдается акция на провиант и одну шляпу, которые раздаются бесплатно, однако на оружие или товары для профессий скидок нет.
Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на PS4 и Xbox One, а позже появилась и на ПК. Вскоре после релиза Rockstar Games запустила Red Dead Online.
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