В Red Dead Online проходит «чёрная пятница» — игроков отправляют по магазинам

Игроки в Red Dead Online заметили необычные ежедневные задания, когда вошли в игру на «чёрную пятницу». Виртуальным ковбоям предлагают объехать магазины в разных уголках карты.

Пользователь Reddit под псевдонимом ETeezey1286 отметил, что лишь одно из семи заданий предлагает сделать автопортрет, тогда как остальные шесть направляют в магазины, что отсылает к «чёрной пятнице». Задание не из простых, так как необходимо проехать через всю карту (хоть и можно телепортироваться). За каждое посещение магазина игрока вознаграждают небольшой частью золотого слитка (0,1).

В магазинах Red Dead Online наблюдается акция на провиант и одну шляпу, которые раздаются бесплатно, однако на оружие или товары для профессий скидок нет.

Red Dead Redemption 2 вышла в 2018 году на PS4 и Xbox One, а позже появилась и на ПК. Вскоре после релиза Rockstar Games запустила Red Dead Online.