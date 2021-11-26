«Мы планируем остаться независимыми». CD Projekt RED не продаётся

Во время интервью польской экономической газете Rzeczpospolita Глава CD Project RED Адам Кичиньский рассказал о потенциальной продаже компании. По его словам, команда планирует оставаться независимой.

Кичиньский подчеркнул, что компания ещё много лет назад говорила о независимости. В этом плане ничего не изменилось, CD Projekt RED не нужен даже стратегический инвестор.

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Мы уже много лет говорим, что планируем оставаться независимыми. Мы не станем частью более крупной организации. И ещё нам не нужен стратегический инвестор.

CD Projekt RED инвестирует в мелкие студии. В октябре 2021 года студия купила The Molasses Flood. Адам Кичинський отметил, что в планах компании есть дальнейшие инвестиции, поскольку это помогает развивать команды разработчиков и получать поддержку со стороны.

В этом виде инвестиций нас больше всего интересуют опыт и компетентность. Мы придаем большое значение тому, вписывается ли команда в культуру CD Projekt RED.

В 2022 году компания готовится выпустить некстген-версии Cyberpunk 2077 и «Ведьмака 3». Обе игры должны получить графический апдейт, поддержку технологий современных консолей и дополнительный контент.