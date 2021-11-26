«Обитель зла: Раккун Сити» стал лидером проката в России

Премьера хоррора «Обитель зла: Раккун Сити» в российских кинотеатрах состоялась вчера, 25 ноября. Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило, что фильм стал лидером четверга и собрал уже 9,1 млн рублей. Такие сборы могут позволить ленту собрать 60-70 млн рублей за весь уикенд.

Вторую позицию со сборами в 8,7 млн рублей занял мультфильм Disney «Энканто», а вот триллер «Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта провалился и собрал всего 3,4 млн рублей.

Несмотря на то, что «Вечные» вышли 8 ноября, супергеройский блокбастер продолжает приносить неплохие деньги. За 25 ноября кассовые сборы картины составили 4,8 млн рублей, что больше чем у триллера Райта и новинки Ридли Скотта «Последней дуэли».

Критики посмотрели «Обитель зла: Раккун Сити» ещё 23 ноября и написали разгромные рецензии. Фильму досталось за отсутствие экшен-сцен и маленький хронометраж, но зато хоррор похвалили за множество отсылок и веселье на экране.