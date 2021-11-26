Dying Light 2: Stay Human займёт мало места на PS5

Пользователь «Твиттера» PlaystationSize следит за базой данных консолей PlayStation. Он опубликовал размер и дату предварительной загрузки Dying Light 2: Stay Human.
Без патча первого дня Dying Light 2: Stay Human займёт на PS5 всего 21 ГБ. Предварительная загрузка запланирована на 2 февраля, а релиз — на 4 февраля 2022 года.
Второго декабря в 23:00 мск разработчики Dying Light 2: Stay Human проведут 15-минутный показ зомби-экшена на Twitch. На нём продемонстрируют районы города, частичку сюжета, различные виды зомби и способы борьбы с ними. Трансляцию проведёт актёр Джона Скотт, который сыграл протагониста игры Эйдана Колдуэлла.
Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно мы поиграли в неё пять часов и рассказали об этом в отдельном тексте.
- 26 ноября 2021
-
20:31
-
20:30
-
19:56
-
19:40
-
19:20
-
19:05
-
18:44
-
18:04
-
17:55
-
17:24
-
16:35
-
15:46
-
15:43
-
15:10
-
14:43
-
14:13
-
13:34
-
13:23
-
13:01
-
12:57
-
12:37
-
11:59
-
11:33
-
11:18
-
10:45
-
10:28
-
09:54
-
09:28
-
09:06
-
08:30
-
08:17
- 25 ноября 2021
-
21:01
-
19:43
-
19:40
-
18:56