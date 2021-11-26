Dying Light 2: Stay Human займёт мало места на PS5

Пользователь «Твиттера» PlaystationSize следит за базой данных консолей PlayStation. Он опубликовал размер и дату предварительной загрузки Dying Light 2: Stay Human.

Без патча первого дня Dying Light 2: Stay Human займёт на PS5 всего 21 ГБ. Предварительная загрузка запланирована на 2 февраля, а релиз — на 4 февраля 2022 года.

Второго декабря в 23:00 мск разработчики Dying Light 2: Stay Human проведут 15-минутный показ зомби-экшена на Twitch. На нём продемонстрируют районы города, частичку сюжета, различные виды зомби и способы борьбы с ними. Трансляцию проведёт актёр Джона Скотт, который сыграл протагониста игры Эйдана Колдуэлла.

Dying Light 2 выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Недавно мы поиграли в неё пять часов и рассказали об этом в отдельном тексте.