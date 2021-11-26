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Издатель Battlefield 2042 назвал голосовой чат устаревшим

Издатель Battlefield 2042 назвал голосовой чат устаревшим
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Electronic Arst опубликовала письмо к игрокам Battlefield 2042, в котором рассказала о первой неделе с запуска и ближайшей поддержке шутера. В сообщении зашла речь о голосовом чате, браузере серверов и таблице очков, которые компания назвала устаревшими.

Мы хотим заверить вас в том, что мы внимательно оцениваем ваше желание вернуть некоторые устаревшие функции. Таблица очков по окончании матча, браузер серверов и голосовой чат — это слишком большие темы для нас, чтобы охватить их все сразу, но у нас есть что сказать о них. Мы вернёмся, когда нам будет что показать, включая наше видение определённых функций.
Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу Обзор Battlefield 2042. Масштаб ей не к лицу

Battlefield 2042 вышла 19 ноября. На старте шутер встретили негативно из-за багов, несбалансированного оружия и техники, а также карт с большими открытыми пространствами.

Разработчики уже выпустили два патча, которые исправили часть ошибок. Ещё пара обновлений ожидается до конца года, в которых вряд ли стоит ожидать появление того же голосового чата. Скорее всего, DICE сосредоточится на исправлении багов и баланса.

В начале 2022 года в Battlefield 2042 стартует первый сезон, о котором разработчики расскажут в ближайшее время. Шутер доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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