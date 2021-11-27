В CS:GO сделали карту по мотивам «Игры в кальмара»
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Пользователь Steam под ником Ansimist и небольшая команда фанатов представили сервер CS:GO по мотивам сериала «Игра в кальмара». Как и в южнокорейской драме, игрокам предстоит выполнять испытания и выживать.
Карта рассчитана на 64 человека, которым необходимы «скилл и немного везения». Из «Игры в кальмара» перенесли шесть испытаний:
- «Красный свет, зелёный свет». Переход через поле, где каждое лишнее движение смертельно;
- «Печенье». Вырезание формочек из сладостей;
- «Перетягивание каната». Команды тянут канат, чтобы не упасть с обрыва;
- «Шарики». Игра, в которой нужно сделать ставку и угадать, что загадал противник;
- «Стеклянные классики». Переход через мост по закалённым стёклам;
- «Игра НЕ в кальмара». Финальный этап, в котором игроки устраивают поножовщину, пока не останется победитель.
«Игра в кальмара» вышла на Netflix в сентябре и стала хитом сервиса. На волне популярности сериала сеть ресторанов Tanuki Family облачила курьеров в костюмы охранников из шоу, а американский блогер воссоздал испытания в реальности. Поддержку известности шоу обеспечивают и фанаты, в социальных сетях появляются десятки косплеев и артов, а также фанатских реворков.
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