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Большие скидки на Cyberpunk 2077 и Metro Exodus на «Чёрной пятнице» в GOG

Большие скидки на Cyberpunk 2077 и Metro Exodus на «Чёрной пятнице» в GOG
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В магазине GOG началась масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы» с более чем 3 тыс. игр. Среди них: Cyberpunk 2077, полные издания «Ведьмака 3» и Horizon Zero Dawn и многое другое. Скидки продлятся до 29 ноября.

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Закупаемся играми на Чёрную пятницу! Собрали лучшие скидки Закупаемся играми на Чёрную пятницу! Собрали лучшие скидки

Ранее распродажи стартовали в других цифровых магазинах на ПК и консолях. Мы собрали избранные скидки в одном тексте.

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