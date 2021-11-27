Большие скидки на Cyberpunk 2077 и Metro Exodus на «Чёрной пятнице» в GOG
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В магазине GOG началась масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы» с более чем 3 тыс. игр. Среди них: Cyberpunk 2077, полные издания «Ведьмака 3» и Horizon Zero Dawn и многое другое. Скидки продлятся до 29 ноября.
Лучшие предложения распродажи
- Cyberpunk 2077 — 1000 рублей (-50%)
- Horizon Zero Dawn Complete Edition — 1399 рублей (-50%)
- Disco Elysium — The Final Cut — 369 рублей (49%)
- Полное издание «Ведьмак 3: Дикая Охота» — 309 рублей (-79%)
- Prey: Digital Deluxe Edition — 429 рублей (-69%)
- A Plague Tale: Innocence — 400 рублей (-75%)
- Wolfenstein 2: The New Colossus Digital Deluxe Edition — 400 рублей (-80%)
- Inscryption — 439 рублей (-20%)
- Psychonauts 2 — 759 рублей (-30%)
- Control Ultimate Edition — 480 рублей (-70%)
- The Evil Within 2 — 262 рубля (-80%)
- The Outer Worlds — 659 рублей (-67%)
- Metro Exodus — Gold Edition — 639 рублей (-60%)
- Hellblade: Senua's Sacrifice — 199 рублей (-74%)
Ранее распродажи стартовали в других цифровых магазинах на ПК и консолях. Мы собрали избранные скидки в одном тексте.
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