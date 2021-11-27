Большие скидки на Cyberpunk 2077 и Metro Exodus на «Чёрной пятнице» в GOG

В магазине GOG началась масштабная распродажа в честь «Чёрной пятницы» с более чем 3 тыс. игр. Среди них: Cyberpunk 2077, полные издания «Ведьмака 3» и Horizon Zero Dawn и многое другое. Скидки продлятся до 29 ноября.

Лучшие предложения распродажи

Ранее распродажи стартовали в других цифровых магазинах на ПК и консолях. Мы собрали избранные скидки в одном тексте.