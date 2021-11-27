Steam обновил свой же рекорд по количеству одновременных игроков

Портал SteamDB опубликовал статистику сервиса Steam, в котором зафиксировали более 27 млн пользователей одновременно. Это новый рекорд платформы с апреля 2021 года, когда онлайн составил 26,9 млн человек. При этом 8 млн геймеров занимались тем, чем и нужно заниматься в Steam — играли в игры.

Новые рекорды по пиковому онлайну связаны в том числе с пандемий коронавируса, из-за которой многие находятся на самоизоляции или карантине. Рост количества пользователей обусловлен и распродажей в магазине, которая завершится 1 декабря.

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Популярность Steam на ПК также связана с тем, что сервис объединяет магазин с социальной площадкой для геймеров. Пользователи могут обмениваться отзывами и общаться, а также публиковать своё творчество вроде модов или художественного контента.

Во многом благодаря подобному развитию Steam глава Valve Гейб Ньюэлл получил награду Golden Joystick Award 2021, где ПК назвали «Главной игровой платформой на все времена».