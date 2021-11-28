Вескер в ремейке Resident Evil 4: утёк первый арт неанонсированной игры
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В сети появился концепт-арт неанонсированного ремейка Resident Evil 4, причём слил его актёр Д.С. Дуглас, который раньше озвучивал персонажа.
В оригинале Вескер практически не появлялся в кадре, лишь изредка выходил на связь в специальной кампании Ады Вонг. Его внешность на рисунке заметно отличается от оригинальной внешность. Многие предполагают, что роль злодея в ремейке будет расширена — и оно не удивительно.
Фото: thedcdouglas
Если верить утечкам, ремейк Resident Evil 4 планируют выпустить примерно через год — в начале 2023 года. Однако данные могли устареть, поскольку они появились осень 2020 года в разгар пандемии. Созданием ремейка занимается команда ремейка Resident Evil 2 совместно с партнёрами из студии M-Two.
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