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Вескер в ремейке Resident Evil 4: утёк первый арт неанонсированной игры

Вескер в ремейке Resident Evil 4: утёк первый арт неанонсированной игры
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В сети появился концепт-арт неанонсированного ремейка Resident Evil 4, причём слил его актёр Д.С. Дуглас, который раньше озвучивал персонажа.

В оригинале Вескер практически не появлялся в кадре, лишь изредка выходил на связь в специальной кампании Ады Вонг. Его внешность на рисунке заметно отличается от оригинальной внешность. Многие предполагают, что роль злодея в ремейке будет расширена — и оно не удивительно.

Фото: thedcdouglas

Если верить утечкам, ремейк Resident Evil 4 планируют выпустить примерно через год — в начале 2023 года. Однако данные могли устареть, поскольку они появились осень 2020 года в разгар пандемии. Созданием ремейка занимается команда ремейка Resident Evil 2 совместно с партнёрами из студии M-Two.

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