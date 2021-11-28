Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Разработку новой игры по «Ведьмаку» начнут в 2022 году

Разработку новой игры по «Ведьмаку» начнут в 2022 году
Комментарии

Глава CD Project RED Адам Кичиньский дал интервью польской экономической газете Rzeczpospolita. Там он вновь подтвердил, что студия всё ещё планирует начать параллельную разработку сразу двух крупнобюджетных игр. Причём одна будет по «Ведьмаку», а другая — по Cyberpunk 2077.

В настоящее время мы фокусируемся на двух наших франшизах. Обе имеют высокий потенциал, поэтому одна из наших стратегических целей — начать параллельную разработку крупнобюджетных игр по нашим брендам, что должно произойти уже в следующем году.
Новость по теме
После больших скидок игроки стали хвалить Cyberpunk 2077

Также Кичиньский отметил, что в студиях CD Project Red работают более 650 разработчиков. Около трети из них занимаются обновлениями для Cyberpunk 2077 и версией для PS5 и Xbox Series. Её планируют выпустить в первом квартале 2022 года. Кроме того, всё больше сотрудников перенаправляют для работы над первым дополнением для Cyberpunk 2077.

По «Ведьмаку» и Cyberpunk выйдут и небольшие игры. Для этого CD Project RED нанимает больше сотрудников и приобретает студии. В октябре компания купила The Molasses Flood, которая будет работать по франшизам поляков.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021