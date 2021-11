Из GTA: The Definitive Edition забыли удалить мобильное управление

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition вышла 11 ноября и была встречена крайне негативно из-за уничтоженной атмосферы и технических ошибок. Разработчики даже умудрились неправильно перенести логотип Rockstar.

На этот раз блогер Vadim M нашёл элементы управления из первоначальной мобильной версии, на которой и основаны ремастеры.

Как отмечает Vadim M, в коде игры был обнаружен виджет с сенсорным управлением для мобильных устройств. Он выглядит идентично версии для PS3, где блогер смог активировать такую же подсказку. В комментариях считают это логичным.

Rockstar Games обратила внимание на недовольство фанатов и уже выпустила первый патч с исправлениями. В магазин Rockstar на ПК вернут оригинальную трилогию и раздадут её покупателям ремастеров до 30 июня 2022 года.

GTA: The Trilogy — The Definitive Edition доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.