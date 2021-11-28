Глава Xbox назвал свою личную игру года
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Глава Xbox Фил Спенсер в одном из подкастов в честь 20-летия консоли назвал свою личную игру года. Ей стала Psychonauts 2, которая вышла 25 августа на ПК, PS4, Xbox One и Xbox Series.
Честно говоря, для меня Psychonauts 2 — лучшая игра этого года. Просто фантастическая игра. Могу сказать как поклонник студии Double Fine, это лучшее, что они когда-либо выпускали. До релиза я переиграл в первую часть, снова переживая те моменты, и был очень впечатлён ей.
В этом году Psychonauts 2 также получила награду как лучшая игра для Xbox по версии Golden Joystick Award.
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Оригинальную Psychonauts студия Double Fine выпустила в 2005 году. Спустя 16 лет появился сиквел, который фанаты и критики встретили очень позитивно. В сервисе Steam у игры 98% положительных отзывов. Разработкой руководил Тим Шейфер — он также известен работой над Grim Fandango, Brutal Legend и Broken Age.
Psychonauts 2 представляет из себя платформер, в котором протагонист проникает в разум других людей и сражается с их внутренними демонами.
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