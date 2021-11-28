Любимая фанатами 13 Sentinels: Aegis Rim больше не эксклюзив PS4

Atlus неожиданно объявила о выходе 13 Sentinels: Aegis Rim на Nintendo Switch — это случится 12 апреля 2022 года, спустя полтора года после дебюта в качестве эксклюзива PlayStation 4.

Это необычная смесь нескольких жанров вроде стратегии, тактики и новеллы о группе подростков, которые узнают о страшном будущем — человечеству суждено погибнуть. Однако у школьников появилась возможность путешествовать во времени, что может помочь избежать катастрофы.

На агрегаторе Metacritic у 13 Sentinels: Aegis Rim примерно 85 баллов от критиков и аж 91% от пользователей. Продажи же уже превысили 500 тысяч копий.