Sony запатентовала контроллер для мобильных устройств

Японское подразделение Sony Interactive Entertainment опубликовало патент на устройство, которое похоже на контроллер для смартфонов. Он подсоединяется к телефону с двух сторон по аналогии с геймпадами Joy-Con на Nintendo Switch.

Контроллер позволит играть на смартфонах либо через функцию Remote Play, которая передаёт изображение с консоли PlayStation на другое устройство, либо через облачные технологии. Издание VGC заметило, что в патенте нет возможности определения наклона, то есть в геймпаде не будет гироскопа.

Изображение из патента Sony Фото: Sony Interactive Entertainment

Подобную технологию уже запустила Microsoft. Она позволяет играть в сервисе Xbox Game Pass Ultimate на смартфонах через облачные технологии, причём подсоединить можно любой современный геймпад. DualShock 4 и DualSense подключаются к телефонам через Bluetooth. В России функция пока недоступна.

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