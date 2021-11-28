В февральском событии Halo Infinite раздадут новые награды

В феврале в Halo Infinite пройдёт новое событие, в котором игроки получат новые награды за выполнение испытаний. Утечкой поделился пользователь _FireMonkey в «Твиттере»‎.

Фото: _FireMonkey

Судя по опубликованному скриншоту, игроков ждут новые позы, экипировка, жетоны опыта и изменения испытания, а также крепления к броне. Скорее всего, список неполный, так как в нынешнем событии в три раза больше наград. По информации _FireMonkey, событие пройдёт с 8 по 21 февраля 2022 года, но пока неизвестно, в каком именно плейлисте.

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Сейчас в Halo Infinite проходит мероприятие Fracture: Tenrai, в котором можно получить легендарный самурайский комплект брони и другие награды.

Бета мультиплеера Halo Infinite началась 15 ноября на ПК, Xbox One и Xbox Series. Разработчики обнаружили первые проблемы и ускорили прокачку боевого пропуска после недовольства игроков. Сюжетная кампания шутера выйдет 8 декабря.