Киносайты не выдержали наплыва желающих купить билет на «Человек-паук: Нет пути домой»

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится совсем скоро — на многих американских сайтах стартовала предпродажа билетов на первые сеансы. Однако наплыв желающих оказался настолько большим, что крупные киносайты просто не выдержали нагрузок. Таким образом, многие фанаты так и не смогли купить билет — даже несмотря на то что продажа началась глубокой ночью во времена пандемии.
На эту ситуацию пожаловался в том числе игровой аналитик Бенджи Сэйлс. По его словам, с таким ажиотажем «Нет пути домой» может стать крупнейшим фильмом в период пандемии и покорить $ 1 млрд по сборам — пока недосягаемую планку для индустрии с начала массовых ограничений.
В момент написания заметки пользователи всё ещё жалуются на неработающие сайты и постоянные ошибки во время бронирования билетов. Вполне вероятно, что многим из них не удастся попасть на фильм в день старта проката.
Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря. Ранее в сети появились три свежих постера проекта, и их раскритиковали фанаты.
- 29 ноября 2021
-
11:19
-
11:00
-
10:54
-
10:43
-
10:14
-
09:41
-
09:16
-
08:56
-
08:31
-
02:52
- 28 ноября 2021
-
19:26
-
19:17
-
19:01
-
17:35
-
17:20
-
16:20
-
15:38
-
15:04
-
14:17
-
13:52
-
13:22
-
13:08
- 27 ноября 2021
-
19:36
-
18:54
-
18:17
-
17:46
-
16:05
-
15:01
-
14:29
-
13:31
-
12:52
- 26 ноября 2021
-
21:55
-
20:31
-
20:30
-
19:56