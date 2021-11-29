Киносайты не выдержали наплыва желающих купить билет на «Человек-паук: Нет пути домой»

Премьера фильма «Человек-паук: Нет пути домой» состоится совсем скоро — на многих американских сайтах стартовала предпродажа билетов на первые сеансы. Однако наплыв желающих оказался настолько большим, что крупные киносайты просто не выдержали нагрузок. Таким образом, многие фанаты так и не смогли купить билет — даже несмотря на то что продажа началась глубокой ночью во времена пандемии.

На эту ситуацию пожаловался в том числе игровой аналитик Бенджи Сэйлс. По его словам, с таким ажиотажем «Нет пути домой» может стать крупнейшим фильмом в период пандемии и покорить $ 1 млрд по сборам — пока недосягаемую планку для индустрии с начала массовых ограничений.

В момент написания заметки пользователи всё ещё жалуются на неработающие сайты и постоянные ошибки во время бронирования билетов. Вполне вероятно, что многим из них не удастся попасть на фильм в день старта проката.

Премьера «Человека-паука: Нет пути домой» состоится 16 декабря. Ранее в сети появились три свежих постера проекта, и их раскритиковали фанаты.