Слух: BioShock 4 назовут BioShock Isolation — будет два города

Новая BioShock выйдет ещё нескоро, однако в «Твиттер» утекли первые подробности четвёртой части.

Самыми интересными стали сведения о месте действия — ожидается сразу два города, причём один (верхний) расположен буквально на другом. Один свободный и успешный, тогда как другой (нижний) находится в изоляции во главе с диктатором, желающим развязать войну.

Шутер могут назвать BioShock: Isolation — его создают на Unreal Engine 5, а в разработке участвуют многие ветераны Irrational Games из команды BioShock и BioShock Infinite. Анонс ожидается в ближайшие месяцы.

Ранее тот же источник рассказывал, что новая BioShock развернётся в большом открытом мире с линейным сюжетом и интересными дополнительными заданиями, а среди особенностей будут уникальные сражения в песочнице, система фракций и реагирующий на действия игрока живой мир.

При этом текущий вариант игры делают лишь пару лет, поэтому релиз не стоит ожидать раньше 2023-2025 года.